La Somalie a annoncé, vendredi à New York, sa décision d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla.

“La Somalie décide d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla”, a indiqué le ministre somalien des Affaires étrangères, Abshir Omar Jama, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La Somalie et le Maroc “soutiennent leur souveraineté et intégrité territoriale réciproques”, a souligné le chef de la diplomatie somalienne dans une déclaration à la presse.

Les deux pays entretiennent des relations de longue date, basées sur l’amitié et la solidarité, a-t-il ajouté, rendant hommage “au soutien et à la vision de SM le Roi Mohammed VI en faveur du développement et de la stabilité en Afrique”.

Le ministre somalien a, en outre, affirmé qu’une feuille de route de coopération sera signée entre les deux pays.

Cet entretien a eu lieu en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale.