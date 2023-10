« La solution à deux Etats, plus que jamais, est aujourd’hui la seule », selon Dominique de Villepin

Pour la France, « il y a une exigence d’humanité et de solidarité vis-à-vis d’Israël, une exigence de responsabilité que nous devons porter à la tête de la communauté internationale et une expérience à partager, nous devons penser que la solution à deux Etats, plus que jamais est aujourd’hui la seule », a fait valoir jeudi l’ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, invité du Grand entretien de France inter.

« Israël ne peut pas être en sécurité tant qu’il n’y a pas la reconnaissance d’un Etat palestinien à ses côtés qui partage la responsabilité de la sécurité dans cette région », a-t-il souligné

Et à Dominique de Villepin de faire le parallèle avec le 11-Septembre, comparaison « pertinente par l’immensité du drame et du choc » mais aussi « par les erreurs qui ont été commises ».

Après ces attentats, « les Américains ont cédé à une volonté de vengeance, se sont lancés seuls dans une volonté de punir, ont été entraînés dans une logique de force et ont cru qu’ils pourraient fabriquer un nouveau Moyen-Orient, apporter la démocratie par la violence et la force, résultat, ils ont enflammé. Ne recommençons pas les mêmes erreurs », a-t-il prévenu.

« Il y a manifestement des crimes contre l’Humanité dès lors qu’a été ciblée de façon systématique et générale une catégorie de population, mais il faut éviter que la riposte indiscriminée ne conduise à enflammer un peu plus la région, mais aussi le monde », a-t-il dit.

Le Hamas « n’est pas le peuple palestinien », a-t-il rappelé, mais « combattre le Hamas n’est pas enfermer deux millions de Palestiniens dans la bande de Gaza sans pouvoir sortir ».

« L'ampleur, l'horreur et la barbarie qui se sont exprimés nous appellent tous à un devoir d'humanité et de solidarité vis à vis d'Israël et du peuple israélien », a-t-il témoigné.

