La Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech en chiffres

– La Coalition mondiale a tenu jusqu’ici huit réunions ministérielles : Paris (2015), Rome (2016), New York (2017), Bruxelles (2018), Washington (2019) et virtuellement en juin 2020 et mars 2021, ainsi que Rome (28 juin 2021);

– 79 pays ont participé à cette réunion, dont 19 d’Afrique, 8 d’Asie et 9 délégations du monde arabe;

– Cet événement international a été marqué par la présence de 47 ministres, dont 38 ministres des Affaires étrangères, qui ont tous participé activement aux discussions;

– Plus de 400 participants ont contribué à la réussite des travaux de cette rencontre;

– La réunion de Marrakech a vu l’adhésion de la République du Bénin comme nouveau membre de la Coalition, devenant ainsi le 85ème membre;

– Près de 180 représentants des médias nationaux et internationaux ont couvert les travaux de la rencontre.