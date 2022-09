La région Marrakech-Safi et l’OCP scellent un partenariat pour booster le développement

“Cette convention revêt une importance considérable pour promouvoir le développement socio-économique dans les trois provinces de la région où le Groupe OCP est implanté, à savoir Rehamna, Youssoufia et Safi”, a souligné le président du Conseil régional, M. Samir Goudar, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, en marge du lancement des ateliers provinciaux de concertation pour l’élaboration du Programme de développement régional (PDR) 2022-2027 de la région Marrakech-Safi.

Faisant savoir que cette convention cadre porte sur la mise en œuvre d’une série de projets dans les provinces concernées dans le cadre de quatre axes, à savoir “l’emploi, l’entrepreneuriat et les TPME” ; “l’eau, l’énergie et le développement durable” ; “l’aménagement et le développement territorial” ; “la santé, l’éducation et la culture”, M. Goudar a émis le vœu de voir ces projets se concrétiser de manière à contribuer à booster le développement socioéconomique de la région.

Dans une déclaration similaire, le Directeur du site Gantour (Youssoufia et Benguerir) de l’OCP, M. Mohamed Ouabba, a indiqué que la convention cadre de partenariat a pour objectif de fédérer les efforts de toutes les parties concernées afin de créer une nouvelle dynamique dans la région; et de contribuer de manière effective aux efforts visant la création de projets structurants et durables dans divers domaines.

Et de poursuivre que ce document s’inscrit dans le cadre du programme de responsabilité sociale de l’OCP, ainsi que son ouverture sur son environnement et sa contribution significative aux grands projets structurants à forte valeur ajoutée économique et sociale, qui contribueraient à améliorer l’attractivité de la région, à créer des opportunités d’emploi et à promouvoir la dynamique du développement territorial en partenariat avec les autres acteurs et partenaires.

En vertu de cette convention, le Conseil Régional et l’OCP s’engagent à réaliser les projets arrêtés mutuellement et découlant des axes de partenariat, et ce par le biais de conventions spécifiques à signer entre les parties signataires et auxquelles d’autres partenaires pourraient être associés.

De son côté, la Wilaya de la région Marrakech- Safi s’engage à appuyer d’une manière générale et par toutes les démarches nécessaires, la mise en œuvre des projets identifiés et convenus, ainsi que d’assurer la coordination entre les parties.

Pour assurer la bonne exécution de cette convention, une commission de suivi sera constituée afin d’assurer l’évaluation et le suivi de l’exécution des termes de ladite convention cadre et des conventions spécifiques, la validation de la liste des projets convenus, l’établissement et le suivi d’un plan d’actions pour chaque projet, et la mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation des projets.