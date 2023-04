La LCM accordée au Maroc couronne sa stabilité face aux chocs successifs récents (FMI)

La LCM couronne également les différentes réformes et politiques mises en œuvre par le Maroc au cours des dernières décennies, ainsi que son engagement continu à maintenir ces politiques à l’avenir, a souligné M. Azour lors d’une rencontre avec les étudiants volontaires mobilisés par le ministère de l’Économie et des Finances auprès des universités marocaines en faveur des Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du FMI.

Et de soutenir que la qualification pour la LCM est aussi un accomplissement notable qui reflète la solidité du cadre institutionnel et des fondamentaux économiques du Royaume.

Par ailleurs, M. Azour a mis en avant l’importance des Assemblées annuelles BM-FMI qui se tiendront en octobre prochain à Marrakech, notant qu’il s’agit d’une occasion de débattre un certain nombre de questions clés susceptibles de façonner l’avenir de l’économie mondiale, notamment dans un contexte marqué par la présence de crises successives (crise sanitaire, hausse d’inflation, conflit en Ukraine, etc.).

L’importance de ces assemblées réside également dans le fait qu’elles réunissent des décideurs économiques et financiers du monde entier, a-t-il fait savoir, relevant qu’il s’agit des 190 pays membres du FMI, plus de 10.000 présidents et dirigeants d’institutions financières internationales privées et publiques, des acteurs clés de l’industrie de la gestion d’actifs et de l’industrie financière, des experts internationaux, outre les médias financiers et économiques internationaux qui seront tous présents à Marrakech en octobre.

Et de noter que le “chemin vers Marrakech” sera marqué par l’organisation de plus de 40 événements d’ici octobre, dont plusieurs se dérouleront au Maroc, et d’autres en Afrique. Il s’agit de mettre l’accent sur trois thématiques principales, à savoir la reconstruction de la résilience macroéconomique, la transformation structurelle ainsi que la coopération mondiale et la lutte contre la fragmentation.

Cette rencontre avec les étudiants volontaires s’inscrit dans le cadre des préparations des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se dérouleront à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain.

L’édition de Marrakech de ces Assemblées marque le retour de ce rendez-vous d’envergure en Afrique après celles tenues pour la première fois à Nairobi au Kenya, il y a 50 ans.

Cet événement réunit chaque année les dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances, parlementaires) et du secteur privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et experts issus des milieux universitaires.