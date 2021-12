La FNM et la CGEM pour le renforcement de leur collaboration dans les domaines des arts et de la culture

Le Président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), M. Mehdi Qotbi et celui de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj ont examiné, lundi à Rabat, les moyens renforcer leur collaboration en vue de contribuer à la promotion du secteur des arts et de la culture.

La culture est un levier majeur du développement, a indiqué M. Alj dans une déclaration à la chaîne de l’agence MAP, M24, appelant à promouvoir son rayonnement, notamment dans la contexte de la pandémie de Covid-19 qui a eu des répercussions sur le secteur.

Rappelant que la création de la FNM s’inscrit dans le cadre d’un chantier Royal structurant, M. Alj a souligné que la CGEM contribue activement à la promotion du secteur des arts et de la culture dans le Royaume à travers la fédération des industries culturelles et créatives.

Le président de la CGEM a en outre appelé à la mobilisation urgente de nouvelles ressources pour soutenir les acteurs de la culture qui occupent une place importante dans le modèle de développement du Maroc.

Pour sa part, M. Qotbi a salué le soutien de la CGEM au secteur des arts et de la culture, notamment dans la conjoncture actuelle marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19, qui a fortement impacté les conditions des professionnels du secteur.

Le président de la FNM a également souligné le rôle de la culture en tant que facteur essentiel pour le développement économique et social du pays, et pour mettre en avant le dynamisme de la scène artistique et créative dans ses différentes facettes.

A cette occasion, la délégation de la CGEM a visité une exposition du photographe français Henri Cartier-Bresson, qui a sillonné le monde depuis la fin des années 20 du siècle dernier et marqué de son empreinte l’histoire de la photographie.