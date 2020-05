La fête d’Aïd El Fitr prévue dimanche en France, “priezchezvous”

Comte tenu du contexte de pandémie, la prière de l’Aïd ne peut avoir lieu dans les mosquées, a déclaré à Atlasinfo le président du CFCM, M. Mohammed Moussaoui.

En cette circonstance, le CFCM “adresse ses meilleurs voeux à l’ensemble des musulmans de France”.

“Comte tenu du contexte de pandémie, la prière de l’Aïd ne peut avoir lieu dans les mosquées”, a précisé M. Moussaoui.

“Chacun pourra l’accomplir chez-lui, dans le même format que celui de la mosquée mais sans prêches. L’acte du don de Zakat El Fitr et l’esprit de solidarité et de partage de cette fête doivent être source de joie et d’espérance pour celles et ceux qui se trouvent en difficulté, notamment dans le contexte particulier du confinement”, a-t-il ajouté.

Le CFCM “appelle les musulmans de France à avoir une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quitté et leurs proches, à prier pour le rétablissement des malades et la protection de notre pays et de nos concitoyens”.

Selon cette instance représentative de l’islam de France, “Le devoir de nous protéger collectivement doit nous permettre d’adapter l’organisation de nos moments festifs aux impératifs de la distanciation physique et des gestes barrières”.