La FAO intensifie ses efforts pour faire face à l’insécurité alimentaire au Soudan

Selon le Plan d’intervention humanitaire 2022 au Soudan, 10,9 millions de personnes, soit 30% des Soudanais, vont avoir besoin d’une aide de survie en 2022, le chiffre le plus élevé de ces dix dernières années, a indiqué la FAO dans un communiqué.

Face à cette situation, la FAO a lancé un nouveau projet financé par le Fonds central des Nations Unies pour les interventions d’urgence (CERF), qui vise à fournir en urgence des produits pour l’agriculture et l’élevage afin de rétablir la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés agricoles et pastorales soudanaises touchées par cette crise.

Cette contribution vitale du CERF, d’un montant de 12 millions d’USD, est à ce jour le plus important octroi de fonds opéré par le CERF à la FAO, a indiqué l’organisation onusienne, notant que ce soutien consolidera les efforts urgents destinés à renforcer la résilience des agriculteurs et des éleveurs aux ressources insuffisantes dans les 14 comtés du Soudan les plus gravement touchés.

La FAO a tout de même besoin d’urgence de 35 millions d’USD supplémentaires pour assurer une aide suffisante à deux millions de ménages agricoles et pastoraux vulnérables, a-t-elle annoncé.