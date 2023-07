La distinction octroyée à M. Azoulay, un hommage au rôle de SM le Roi dans la promotion du dialogue interconfessionnel et la paix au PO (Président du Congrès Juif Mondial)

“La décision du président Herzog de décerner à M. Azoulay la médaille d’honneur présidentielle est un hommage approprié à l’impact qu’il a eu en tant que conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion du dialogue entre les communautés juive et musulmane dans le monde”, a indiqué M. Lauder dans une déclaration à MAP-Washington.

“Je connais André Azoulay depuis plus de 30 ans”, a-t-il ajouté, mettant en relief son action, sous le leadership de SM le Roi, non seulement au service des relations judéo-marocaines, mais aussi dans le but d’instaurer la paix grâce à une solution à deux États entre Israéliens et Palestiniens.

Le Président de l’Etat d’Israël, M. Isaac Herzog, a octroyé, ce dimanche, la médaille d’honneur présidentielle au Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, connu pour son engagement historique pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, et pour une solution à deux États pour lesquels les mots de souveraineté, de dignité et de justice se conjugueraient de la même façon et avec les mêmes exigences pour les deux peuples.

Parmi les anciens récipiendaires de la médaille d’honneur présidentielle israélienne figurent notamment les Présidents américains Joe Biden, Bill Clinton et Barack Obama, ainsi que d’éminentes autres personnalités telles que Henry Kissinger et Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix.