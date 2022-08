La Bourse de Casablanca démarre en grise mine

Peu après l’ouverture, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, baissait de 0,06% à 984,80 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, lâchait 0,12% à 911,87 pts.

Sur le front des valeurs, Cosumar (1,83% à 56,94 DH), Bank Of Africa (+1,75% à 1.644 DH), Cartier Saada (+1,64% à 25,66 DH), Disty Technologies (+1,5% à 29,6 DH) et Douja Prom Addoha (+0,4% à 4.050 DH) accusaient les plus fortes hausses de la matinée.

À l’opposé, Stokvis Nord Afrique (-3,88% à 31,2 DH), Sonasid (-3,06% à 135,55 DH), Afric Industries S.A (-2,89% à 436,10 DH), TGCC. S.A (-1,76% à 228 DH) et BCP (-0,39% à 258 DH) enregistraient les plus fortes baisses.

Lundi, le Masi avait clôturé en baisse de 0,07%.