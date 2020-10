Le parti d’Emmanuel Macron, LREM, a un nouveau référent pour le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest”. C’est Jaoued Boussakouran qui en est désormais le représentant. L’annonce officielle est prévue pour mercredi 14 octobre.

Jaoued Boussakouran, le nouveau référent de LREM pour le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest

Engagé politiquement, Jaoued Boussakouran fut l’un des fondateurs du mouvement “En Marche” au Maroc. Il était animateur du comité LREM de Casablanca et aujourd’hui référent “Maghreb et Afrique de l’Ouest”, a appris mardi Atlasinfo de sources proches du parti présidentiel.

Sur le plan associatif, il est Secrétaire général du club d’affinité Paris-Casablanca. Il a ainsi organisé de nombreuses rencontres politiques avec des personnalités françaises et marocaines de premier plan.

Sur le plan professionnel, Jaoued Boussakouran a créé en 2013 la filiale marocaine du cabinet de relations publiques, APOSTROPHE.

Le cabinet dispose de trois antennes, à Paris, Marseille et Casablanca. Il développe pour ses clients au Maghreb et en France des actions de communication et d’influence.

Jaoued Boussakouran est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. En 2009, après une expérience dans la haute administration française, il a été recruté au Maroc en tant que directeur administratif et financier du groupe d’investissement BCF, présent dans plusieurs secteurs d’activités tels que le retail, l’agro-alimentaire, la promotion immobilière, etc.