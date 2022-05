Italie: création d’un intergroupe parlementaire de soutien au plan d’autonomie au Sahara marocain

“Notre objectif est de renforcer les efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique, pragmatique et réalisable, basée sur le compromis”, ont-ils expliqué, notant que “de nombreux pays européens considèrent que le plan d’autonomie représente la solution la plus sérieuse et la plus crédible pour mettre fin à ce différend”.

“L’Italie prend en considération les efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique juste, comme l’a bien déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio lors de sa récente visite au Maroc”, ont-ils rappelé, précisant que l”‘action de ce groupe, né d’une intention positive et proactive, s’inscrit dans cette optique”.

“Le différend autour du Sahara marocain est l’un des obstacles qui empêche le Maghreb de s’unir et de faire face, d’une manière forte et solidaire, aux multiples défis communs que connaît la région en matière de sécurité, de terrorisme, de changement climatique”, ont-estimé les parlementaires italiens.

L’initiative d’autonomie proposée par le Maroc en 2007 pour mettre un terme au conflit artificiel autour du Sahara marocain gagne de plus en plus en notoriété, en crédibilité et en prestance. Après les États Unis, de nombreux pays africains, arabes et asiatiques c’était autour de l’Allemagne, de l’Espagne et tout récemment des Pays Bas de reconnaître le plan d’autonomie comme étant la seule solution sérieuse, crédible et réaliste au différend régional créé de toutes pièces autour du Sahara marocain.