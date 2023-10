Initiative « La Ceinture et la Route »: la Chine s’engage à établir un réseau de connectivité multidimensionnel

Le président chinois Xi Jinping a annoncé, mercredi, que le pays établira un réseau de connectivité multidimensionnel de « la Ceinture et la Route » pour soutenir la coopération de haute qualité dans le cadre de cette initiative.

La Chine accélérera le développement de qualité des lignes de fret ferroviaire Chine-Europe, prendra part à la construction du corridor de transport international transcaspien et assurera le succès du Forum de coopération sur les lignes de fret ferroviaire Chine-Europe, a précisé M. Xi lors du 3e Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale.

Il a fait savoir, dans ce sens, que la Chine, avec d’autres parties, construira un nouveau corridor logistique à travers le continent eurasiatique relié par des transports ferroviaires et routiers directs. « Nous intégrerons vigoureusement les ports, le transport maritime et les services commerciaux dans le cadre de ‘la Route de la soie maritime’, et accélérerons la construction du Nouveau Corridor commercial international terre-mer et de la Route de la soie aérienne », a-t-il noté.

La Chine compte également établir des zones pilotes pour la coopération en matière d’e-commerce de la Route de la soie, et conclura des accords de libre-échange et des traités de protection des investissements avec davantage de pays, a fait savoir M. Xi.

Par ailleurs, le pays supprimera toutes les restrictions sur l’accès des investissements étrangers dans le secteur manufacturier, a-t-il relevé, évoquant “des efforts pour promouvoir l’ouverture de haut niveau dans le commerce des services transfrontaliers et les investissements, élargir l’accès au marché pour les produits numériques et autres, et approfondir la réforme dans des domaines tels que l’économie numérique, la propriété intellectuelle et les marchés publics”.

M. Xi a, en outre, affirmé que la Chine améliorera les mécanismes de coopération internationale de l’initiative “La Ceinture et la Route” en renforçant les plateformes de coopération multilatérale dans les domaines tels que l’énergie, la fiscalité, la finance, le développement vert, la lutte contre les catastrophes naturelles, la lutte contre la corruption, les think tanks, les médias et la culture.

L’initiative “la Ceinture et la Route” est une stratégie globale de développement des infrastructures que la Chine a lancée il y a dix ans. Elle vise à améliorer les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe, l’Afrique et même au-delà par la construction de ports, voies ferrées, aéroports ou parcs industriels.

Le Forum de « la Ceinture et la Route » (FCR), auquel ont pris part des représentants de 130 pays, est le troisième de ce type organisé par Beijing depuis le lancement de l’initiative en 2013.