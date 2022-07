Haytem Ziyani, détenteur de la meilleure moyenne au baccalauréat à Fès-Meknès, partage le secret de sa réussite

Féru inconditionnel du jeu des échecs, le jeune prodige qui sa poursuivi sa scolarité dans la branche des sciences physiques, section française au lycée qualifiant “Ali Ibn Berri” de Taza, est désormais une fierté pour sa famille, son établissement scolaire et sa ville.

Dans un entretien à la MAP et à sa chaine d’information en continu “M24”, Haytem Ziyani s’est dit fier d’avoir obtenu la moyenne générale la plus élevée à l’échelle de la région de Fès-Meknès, qualifiant ce résultat de “grand exploit” après un travail et des efforts de longue haleine.

“Je ne m’attendais pas à décrocher la première position au niveau régional”, a-t-il confié avec modestie, précisant que ce résultat est le fruit de la conjugaison des efforts des professeurs et des cadres administratifs, mais surtout de sa famille.

Mettant l’accent sur sa passion pour les échecs, il a fait savoir que ce jeu, en tant que sport mental et énergétique, aide au développement de l’intelligence particulièrement la concentration.

S’agissant de son choix pour la branche des sciences physiques, il a relevé que depuis qu’il a rejoint le lycée, il était passionné des matières scientifiques, en particulier les sciences physiques, dans lesquelles il excellait toujours et obtenait les meilleures notes.

L’assiduité et la persévérance tout au long de l’année scolaire sont le secret et la réussite, a-t-il dit, tout émettant le souhait de pouvoir poursuivre sa carrière universitaire avec excellence afin de satisfaire les voeux de ses parents.

Pour sa part, le directeur du lycée qualifiant “Ali Ibn Berri”, Zoubeir Bernsi a exprimé sa “fierté pour ce résultat obtenu par l’un des élèves de l’établissement, soulignant que le lycée est reconnaissant pour l’émergence d’élèves comme Haytem Ziyani”.

Il a expliqué que la culture de l’excellence est le fruit des efforts de tous les cadres pédagogiques de l’établissement particulièrement les parents des élèves qui ont réussi à orienter Haytem sur la voie de l’excellence et de la bonne performance.

Le nombre des candidats ayant passé avec succès la session ordinaire de l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat, au titre de l’année 2022 dans la région Fès-Meknès, s’élève à 33.530, soit un taux de réussite de 66,12pc parmi les élèves scolarisés.

Ce taux représente une hausse de 6,78pc par rapport à l’année dernière, selon des données de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation Fès-Meknès, qui fait état de 24.975 élèves au niveau de l’enseignement public et 3.966 élèves dans l’enseignement privé.

Quant au nombre des candidats libres ayant réussi leur épreuve, il s’est établi à 4.589 candidats, avec un taux de réussite de 27,49 pc.

Cinquante-sept candidats en situation de handicap sur 113 inscrits, ont réussi les épreuves de cette session ordinaire de l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat au titre de l’année 2022, a fait savoir la même source.

Par ailleurs, 60 pensionnaires des établissements pénitentiaires, ont obtenu le précieux sésame parmi 227 ayant passé l’examen cette année.