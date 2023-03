Hanane Akil, la militante associative altruiste qui éclaire le chemin des enfants autistes

Les débuts de l’implication de Mme Akil dans l’action associative remontent à 12 ans, lorsqu’elle a reçu une invitation d’exercer au sein de l’association “Miroir pour l’enfant autiste” et de s’engager activement dans ses activités sociales. Une invitation qu’elle a acceptée sans la moindre hésitation.

Une telle passion pour l’action associative et civique a failli prendre fin au début de sa carrière si elle n’avait pas résisté pour aller de l’avant et vaincre sa peur du fait du manque d’expérience pour accompagner les enfants en situation de handicap, surtout lorsque la situation concerne des personnes autistes.

Grâce à la pratique quotidienne et au travail acharné au sein de l’association, Mme Akil a appris et expérimenté les fondements et les principes du travail associatif, et a tiré profit de moult expériences des personnes pionnières en la matière.

De même, elle a toujours été à l’écoute attentive des mères d’enfants autistes, ce qui l’a aidée à interagir de manière dynamique avec cette couche sociale et lui a permis de jouer des rôles importants et actifs au sein de l’association.

Pour Mme Akil, travailler avec des enfants et des jeunes autistes est un plaisir et un sentiment indescriptibles, ce travail lui donne de l’autosatisfaction car elle vit dans un monde qui est le leur, plein d’amour, d’innocence, de sérénité et de jeu.

Son implication volontaire dans l’action associative et l’assimilation de sa nature l’a aidée à redoubler d’efforts et à s’impliquer davantage dans cette initiative, qui repose sur des valeurs de volontariat, de sacrifice et d’abnégation, pour gérer et suivre les activités de l’association au quotidien sans se lasser ni s’ennuyer, afin de redonner des moments de joie aux enfants en situation de handicap.

Pour Hanane Akil, l’espace associatif constitue la grande famille au sein de laquelle elle passe la plupart de son temps et ses moments de joie et de tranquillité, outre sa vie de famille, qui est considérée comme un pont de communication qui lui donne la force et la volonté de continuer à travailler et à faire plus de sacrifices et de dons.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, Mme Akil a souligné que le fait d’exercer dans le domaine social, particulièrement avec les enfants autistes, désormais partie intégrante de sa vie quotidienne, est un voyage agréable plein de bonheur, du bien-être et de fierté.

La militante associative a indiqué dans ce cadre que les femmes font face à de nombreux défis et contraintes dans divers domaines, notant que l’action associative a de nombreux avantages en ce sens qu’elle favorise un environnement positif pour les femmes pour donner davantage et s’investir dans des initiatives citoyennes louables.