Hajj-1441 : Les pèlerins arrivent à La Mecque, dans un climat marqué par les mesures sanitaires

Afin de garantir l’accomplissement du pèlerinage dans des conditions sûres, et conformément aux exigences de prévention et de distanciation sociale imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les autorités saoudiennes avaient décidé, le 22 juin, de limiter le nombre de pèlerins aux citoyens saoudiens et aux résidents dans le pays. D-après une source officielle, la présidence générale des affaires de la Grande Mosquée (Al-Masjid Al-Haram) et d’Al-Masjid Annabaoui (Mosquée du Prophète) a achevé la mise en place des marquages au sol au niveau de l’esplanade entourant la Ka’aba, des couloirs et des portes d’entrée, afin de garantir la sécurité des pèlerins dans le cadre du plan de prévention réservé au Hajj pour cette année.

Et d’ajouter que les esplanades et dépendances de la Grande Mosquée ont été tracées de bandes de marquage au sol et de signalisations, en coordination avec le ministère du Hajj et de la Omra et des services de sécurité, afin d’organiser les itinéraires des pèlerins tout en s’assurant du respect des règles de distanciation sociale. L’adoption de ces mesures préventives visent à garantir la sécurité et la santé des pèlerins et à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, précise la même source.

L’ascension du Mont Arafat, un temps fort du pèlerinage, aura lieu jeudi, à la veille du jour du sacrifice marquant l’Aid al-Adha.