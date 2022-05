Fusillade de Buffalo: Le parquet ouvre une enquête sur le rôle des réseaux sociaux

L’enquête portera sur les entreprises de médias sociaux et d’autres ressources en ligne que le tireur présumé aurait pu utiliser pour discuter de ses intentions de mener l’attaque qui a fait 10 morts et trois blessés, a indiqué Mme James dans un communiqué.

Les enquêtes se concentreront sur les plateformes telles que Twitch, 4chan, 8chan et Discord qui ont pu être utilisées pour diffuser, promouvoir ou planifier l’attaque.

“L’attaque terroriste de Buffalo a une fois de plus révélé la profondeur et le danger des forums en ligne qui répandent et encouragent la haine”, a souligné Mme. James.

“Le fait qu’un individu puisse publier des plans détaillés pour commettre un tel acte de haine sans conséquence, puis les diffuser au monde entier, est effrayant et insondable”, a-t-elle ajouté.

Le tireur présumé a posté des images de l’attaque en temps réel sur Twitch, la plateforme de live-streaming appartenant à Amazon, qui propose souvent des vidéos en direct de jeux vidéo.

Twitch a affirmé au New York Times dimanche qu’il avait réussi à supprimer le flux en direct dans les deux minutes suivant son lancement.

Cependant, les vidéos de la fusillade ont été visionnées des millions de fois, en partie parce qu’il reste facile de retélécharger des copies de vidéos sur de multiples plateformes.

Samedi, un jeune homme blanc de 18 ans lourdement armé a abattu dix personnes et en a blessé trois autres dans un supermarché de Buffalo, dans l’Etat de New York. Selon les autorités américaines, cette fusillade fait l’objet d’une enquête pour crime de haine et acte d’extrémisme violent à motivation raciale.