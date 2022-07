France: pas de second procès dans les Attentats du 13-Novembre

Les 20 accusés condamnés pour leur implication à différents degrés dans les attentats de 13-Novembre à Paris et à Saint-Denis, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, n’ont pas fait appel de leur condamnation par la justice française, ce qui fait qu’il n’y aura pas un second procès, rapportent, mardi, les médias de l’hexagone.