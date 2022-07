France/Covid-19: reflux de la 7è vague, décès et hospitalisations toujours à un niveau élevé

Après six semaines d’affilée de hausse, «la circulation du SARS-CoV-2 a diminué sur l’ensemble du territoire» la semaine du 11 au 17 juillet, «néanmoins toujours à un niveau très élevé», avec environ 90.000 nouveaux cas quotidiens, indique l’agence sanitaire.

À l’hôpital, la baisse se manifeste également mais les nouvelles entrées (plus de 7.900) et les nouvelles admissions en soins critiques (environ 740) sont demeurées à des niveaux élevés, notamment pour les plus de 70 ans.

Pour les décès, leur nombre a continué à augmenter à l’hôpital, avec 590 la semaine écoulée.

L’actuelle vague est portée par des sous-variants d’Omicron, notamment BA.5, désormais majoritaire. Trois cas d’un nouveau membre de la famille Omicron surveillé de près, BA.2.75 -surnommé «Centaure»-, ont été détectés en France (en Martinique, en Occitanie, dans le Grand Est).

Soulignant que la couverture vaccinale «reste insuffisante», notamment chez les plus âgés, Santé publique France a appelé à l’accentuer. Seuls 39,5% des 80 ans et plus et 45,4% des résidents en EHPAD éligibles avaient reçu la deuxième dose de rappel au 18 juillet.

Par ailleurs, aussi bien le gouvernement que la Haute autorité de santé se sont opposés à la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19, rejoignant ainsi un avis similaire publié en milieu de semaine par l’Académie française de médecine, qui a jugé qu’un “revirement” nuirait au “climat de confiance” entre soignants et avec les patients, aux malades fragiles, sans résoudre les difficultés de l’hôpital.