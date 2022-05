Au cours d’un match disputé, les Canaris ont fait la différence vingt secondes après le retour des vestiaires en obtenant un penalty transformé par Ludovic Blas (47e).

Moins d’un an après avoir arraché son maintien dans l’élite in extremis, en barrages, le club de Loire-Atlantique s’offre la quatrième Coupe de France de son histoire et son premier titre depuis 21 ans.