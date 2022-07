Fès abrite la rencontre régionale de concertations pour l’élaboration des OPPAT

La conférence régionale de concertations pour l’élaboration des Orientations de la politique publique d’aménagement du territoire (OPPAT) consacrée à la région Fès-Meknès a été organisée, jeudi à Fès, dans l’objectif notamment d’implémenter des choix stratégiques portés par le Nouveau Modèle de développement (NMD).

Cette réunion intervient dans le cadre des rencontres qui se tiennent dans les douze régions du Maroc, dans le sillage des efforts visant à assurer le succès des réformes institutionnelles adoptées par le Royaume et à contribuer à la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, entre autres.

Ce dialogue territorial pour la co-construction des OPPAT, à l’initiative du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, consiste à soutenir l’émergence d’une vision renouvelée de la politique d’aménagement du territoire, selon une approche de réflexion collective autour des perspectives des territoires et de leurs trajectoires potentielles de développement.

Cette démarche contribuera à donner une forte impulsion à la convergence et à l’intégration des interventions publiques à l’échelle des territoires et à assurer la cohérence entre les schémas régionaux d’aménagement du territoire et les politiques sectorielles.

Intervenant à cette occasion, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber a indiqué que cette rencontre intervient dans un contexte national caractérisé par le lancement d’importants chantiers de réforme, afin de gagner le pari du développement territorial inclusif, notamment la régionalisation avancée, la charte nationale de la déconcentration administrative et les choix stratégiques du Nouveau Modèle de Développement.

Cette rencontre constitue une occasion pour “co-construire” les orientations générales de la politique de l’aménagement du territoire avec l’implication de l’ensemble des acteurs au niveau régional et de débattre des enjeux prioritaires à prendre en considération, dans le cadre d’une approche horizontale couvrant les défis socio-économiques, environnementaux et sociaux.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, le président du Conseil régional de Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari a souligné que la réunion intervient en application des Hautes Orientations Royales relatives à l’aménagement du territoire, aux dispositions de la Constitution 2011 et à la vision du NMD en la matière.

L’objectif, selon M. El Ansari, est de mettre en place de mécanismes et des règles de développement basés sur le territoire et l’espace en incitant la région à mettre à profit tous ses moyens et ses énergies matériels et immatériels pour renforcer son attractivité et valoriser ses atouts.

Les OPPAT constituent un document d’orientation prospectif qui détermine les priorités et les options de l’État en matière d’aménagement du territoire à différentes échelles territoriales (national, régional et local), tenant compte des vocations et spécificités des différents territoires dans une vision prospective partagée par l’ensemble des acteurs.

Les nouvelles OPPAT requièrent un nouveau système de partenariat plus équilibré et conforme aux exigences de la Constitution et des lois organiques qui encadrent le processus de la régionalisation avancée. La conduite de ce chantier est fondée sur une démarche de co-construction et de concertation avec l’ensemble des partenaires concernés au niveau central et territorial.