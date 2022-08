Espagne : le tourisme représente la moitié des nouveaux emplois créés

Le nombre de travailleurs actifs dans le tourisme au deuxième trimestre de l’année était proche de trois millions (2.953.571), soit 13,8 % de plus qu’à la même période de l’année précédente, indique l’organisme chargé de la promotion de la destination Espagne.

En ce qui concerne le taux de chômage, les activités liées au tourisme ont enregistré cinq trimestres consécutifs de baisse en glissement annuel et s’établissent à 8%, soit moins qu’à la même période de 2019 (11 %), et 4,5 points de moins que dans l’économie nationale, à 12,5 %.

“Le marché du travail continue de nous montrer la robustesse avec laquelle le secteur du tourisme se redresse, ce qui tire l’économie et le marché du travail national. Ainsi, dans un trimestre marqué par les incertitudes des conséquences économiques de la guerre, les données reflètent une excellente performance avec une création d’emplois très intense et de qualité”, a déclaré la ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto.

La croissance a été enregistrée tant chez les salariés (19,1%) que chez les indépendants (7,9%) et dans toutes les activités touristiques.

Dans les hôtels et restaurants, elle a augmenté de 18,5%, en raison de l’évolution positive des services de restauration (9,5%) et des services d’hébergement (54,4%). Dans les agences de voyages, la variation était de 12,6%, tandis que dans le transport de passagers, elle était de 7,4%.

Les employés du secteur du tourisme sous contrat à durée indéterminée ont augmenté de 19,5 % en glissement annuel, soit la quatrième hausse consécutive. En revanche, les salariés sous contrat temporaire ont enregistré une hausse de 18,1%. En ce sens, le taux d’emploi temporaire dans le secteur du tourisme était de 26,4%.