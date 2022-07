Espagne : le chômage en dessous de 2,9 millions pour la première fois depuis 2008

Le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux des services publics de l’emploi en Espagne a diminué de 42 409 en juin (-1,4 %), ramenant le nombre total de chômeurs en dessous de 2,9 millions pour la première fois depuis l’automne 2008.

Plus précisément, le mois de juin s’est achevé avec 2 880 582 chômeurs, son chiffre le plus bas depuis octobre 2008, au début de la crise financière, selon les données publiées lundi par le ministère du travail et de l’économie sociale.

Malgré cela, la baisse du chômage en juin a été presque quatre fois plus faible qu’au cours du même mois en 2021, où il avait diminué de 166 911 chômeurs, sa plus forte baisse pour un mois donné dans toute la série historique.

À l’exception de juin 2020, où le Covid a provoqué une hausse du chômage de 5 107 personnes, le chiffre de juin de cette année est le plus mauvais depuis 2008, où il avait augmenté de près de 37 000 chômeurs.

Depuis 1996, année du début des séries historiques comparables, le chômage a augmenté au cours de deux mois de juin et diminué au cours de 25 mois. Les seules reprises ont eu lieu en 2008 et 2020.

Au cours de la dernière année, le chômage a accumulé une diminution de 733 757 chômeurs, ce qui représente une réduction de 20,3%, avec une baisse du chômage féminin de 334 962 femmes (-22,4%) et une baisse du chômage masculin de 398 795 hommes (-18,8%).

Toutefois, le taux de réduction du chômage en glissement annuel s’est modéré de plus de deux points, passant de 22,7% en mai à 20,3% en juin.