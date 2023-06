Enquête sur des documents classifiés : Trump comparaît devant un tribunal à Miami

Lors de sa comparution, l’ex-président et actuel favori pour l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, a plaidé non coupable après qu’un juge d’instruction a officiellement présenté les charges retenues contre lui. Les procureurs fédéraux ont dévoilé vendredi un acte d’accusation détaillé de 49 pages, y compris des photographies en couleur, alléguant que l’ancien président détenait des documents dont il savait qu’il n’aurait pas dû conserver et les a partagés avec d’autres personnes.

Parmi les chefs d’accusation retenus contre Trump figurent notamment la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, de fausses déclarations et entrave à la justice. Le département des Archives nationales a passé des mois à récupérer des dossiers présidentiels après le départ de Trump, l’équipe du 45ème président américain ayant finalement remis une partie qui comprenait près de 200 documents classifiés. L’affaire a déclenché une enquête du ministère de la Justice qui comprenait une assignation à comparaître suivie de la perquisition de la propriété du leader républicain à Palm Beach en août 2022, où le FBI a trouvé plus de 100 autres documents classifiés.

L’équipe de Trump n’avait remis en juin que 38 dossiers classifiés alors qu’elle devait rendre tous le reste des documents classifiés. Le mandat que le FBI a obtenu pour perquisitionner la propriété indiquait qu’il s’attendait à trouver des preuves à l’appui des violations de la loi sur l’espionnage et de l’entrave à la justice, ainsi qu’une autre loi interdisant la conservation des archives gouvernementales.

Plutôt cette année, l’ancien président américain a été inculpé par un tribunal à New York dans une affaire de paiements irréguliers.