Émeutes en Grande-Bretagne : le Roi Charles III appelle à la promotion des valeurs de compréhension

Le Roi Charles III d’Angleterre a appelé, vendredi, à promouvoir les valeurs du respect mutuel et de la compréhension au sein de la société britannique, au lendemain des émeutes d’extrême droite qui ont secoué plusieurs villes du pays.

Le Souverain britannique, qui s’adressait aux responsables de la police, a salué l’intervention des services de l’ordre pour leur « bravoure » face à l’« agression et la criminalité », a indiqué le palais de Buckingham, résidence officielle du Roi Charles III à Londres. Les émeutes avaient éclaté après la propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux affirmant que le suspect d’une attaque au couteau qui avait couté la vie à trois fillettes à Southport (nord de l’Angleterre) était un demandeur d’asile musulman. L’adolescent de 17 ans, inculpé et écroué, est en fait né au Pays de Galles, selon la police. Près de 500 personnes ont été arrêtées, dont environ 150 ont été inculpées, depuis le début des émeutes, les plus violentes dans le pays depuis 2011.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre, Keir Starmer, a demandé à la police de rester « en état d’alerte » face au risque de nouvelles violences. « Nous devons rester en état d’alerte à l’approche du week-end parce que nous devons assurer la sécurité de nos communautés », a dit le chef du gouvernement travailliste lors d’un déplacement dans un centre de commandement de la police londonienne.

Le gouvernement s’inquiète notamment que la reprise du championnat de football ce week-end puisse donner lieu à de nouvelles violences, alors que l’extrême droite a des liens historiques avec les sphères de hooligans. Des milliers de policiers sont mobilisés depuis le début de émeutes.