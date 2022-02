Elimination du chef de l’EI, étape importante d’une “mission plus large” de la Coalition antiterroriste mondiale (Blinken)

Cette opération fait partie “d’une mission plus large des membres de la Coalition mondiale pour vaincre l’Etat islamique visant à empêcher le contrôle territorial de l’Etat islamique en Irak et en Syrie, à contrer les messages et le financement de l’Etat islamique et à stabiliser les zones qui ont été libérées de l’Etat islamique pour empêcher le groupe de réapparaître”, a souligné M. Blinken dans un communiqué.

Rappelant que le raid mené tôt jeudi par les forces spéciales américaines sur ordre du président Joe Biden, “porte un coup dur” au groupe terroriste, le chef de la diplomatie américaine a ajouté que les États-Unis et ses partenaires de la Coalition “poursuivront leurs efforts”.

Dans une allocution à la Maison Blanche, Biden a indiqué que les Etats-Unis “ont éliminé une menace terroriste majeure dans le monde”.

Le Pentagone a qualifié le raid de “réussi”, précisant qu’il n’y a pas eu de victimes américaines. Selon Washington, les victimes qui ont été signalées sont le résultat d’actions des jihadistes, dont une détonation causée par le chef de Daech qui s’est fait exploser dans “un ultime geste désespéré de couardise”, selon le président américain.

Al-Qurayshi, également connu sous le nom de Hajji Abdallah, a pris le contrôle de Daech en octobre 2019 après l’élimination de son prédécesseur Abou Bakr al-Baghdadi.