Égypte: au moins 19 morts suite au renversement d’un minibus

Au moins 19 personnes ont été tuées samedi et six autres blessées suite au renversement de leur minibus et sa plongée dans un canal du delta du Nil, dans le nord de l’Égypte, a indiqué le ministère de la Santé.

Le minibus qui a été sorti de l’eau était fortement endommagé et ses vitres brisées, ont décrit des journalistes sur place. Selon des chiffres officiels, 7.000 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation en 2021 dans le pays le plus peuplé du monde arabe, qui compte 104 millions d’habitants. En juillet, 25 personnes avaient été tuées et 35 autres blessées quand leur car s’était encastré dans un camion garé en bord de route dans le centre de l’Égypte.