Député Laabid: la décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara est le fruit du “travail de la diplomatie marocaine”

Le président du Groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale française, le député (LREM) Mustapha Laabid a réagi à la décision américaine de reconnaître la marocanite du Sahara, estimant qu’elle est le fruit du “travail de la diplomatie marocaine qui a toujours privilégier la négociation plutôt qu’à une rhétorique va-t’en guerre”.

Dans une déclaration à Atlasinfo, M. Laabid a tenu à préciser que sa “voix n’est pas dissonante de celle du Quai d’Orsay qui réaffirme constamment sa position concernant le dossier du Sahara et la recherche d’une solution juste, durable et mutuellement agréée sous l’égide des Nations unies”. Et que la position de la France a toujours considéré que “le plan d’autonomie marocain étant une base sérieuse et crédible”.

Commentant la solution proposée par le Maroc pour sortir de ce conflit vieux de plus de quarante ans, M. Laabid a fait valoir que le plan marocain d’autonomie est “la seule option réaliste pour parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable pour l’avenir du Sahara”.

Quant à la décision du président Donald Trump de reconnaître la marocanité du Sahara, M. Laabid fait remarquer que “Les États Unis vont plus loin et reconnaissent la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara”.

Cette annonce pour lui est importante d’autant plus qu’elle sera suivie par l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla, indiquant que l’annonce faite jeudi est importante car elle sera suivie par l’ouverture d’un consulat à Dakhla

Quant au rôle joué par le Maroc dans le processus de paix et au proche orient et La Défense des intérêts des palestiniens, M. Laabid a souligné qu'” en raison du rôle historique que le Maroc a toujours joué dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, et compte tenu des liens ancestraux qui unissent le Maroc avec la communauté juive d’origine marocaine, Cette nouvelle n’est pas surprenante”.