Dakhla-Oued Eddahab: le RNI tient son congrès régional

Présidée par Mohamed Bousaid, membre du bureau politique du parti, ce congrès intervient dans le cadre des rencontres régionales programmées par le RNI, en vue de renforcer les structures politiques de cette formation politique et consolider ses organes organisationnelles dans toutes les régions du Royaume.

Cet évènement a été l’occasion de mettre l’accent sur les recommandations du 7éme congrès national du parti, tenu en mars dernier, marqué par la reconduction du président du RNI, Aziz Akhannouch.

A cette occasion, les membres du bureau politique du parti ont passé en revue les décisions et mesures phares prises par le gouvernement, ainsi que les efforts déployés en faveur de la mise en œuvre d’une série de programmes et projets de développement aux niveaux national et régional.

Dans ce sillage, ils ont mis l’accent sur la place de choix qu’occupe la région, vu ses potentialités naturelles et humaines, appelant les cadres et militants à l’échelle régionale à poursuivre l’encadrement des citoyens et à s’engager dans la dynamique enclenchée par le parti.

Dans une déclaration à la presse, le membre du bureau politique du parti, Rachid Talbi Alami a souligné que cette rencontre est l’occasion de mettre en exergue les projets de développement lancés par SM le Roi Mohammed VI dans la région qui constitue une plateforme reliant le Sud du Maroc au Nord et vers l’Afrique.

Ce congrès a été aussi une occasion pour évoquer les victoires diplomatiques du Maroc, en mettant l’accent sur les décisions prises par nombre de pays qui ont soutenu le plan marocain d’autonomie comme une solution politique crédible et consensuelle, a poursuivi M. Talbi Alami.

Pour sa part, Mustapha Baitas, membre du bureau politique du parti, a précisé que cette rencontre se veut une occasion pour mettre en exergue les grands efforts de développement menés dans le Royaume sous le leadership du Souverain, mettant l’accent sur le rôle important que jouent les représentants du parti au niveau de la région en ce qui concerne la défense des intérêts des citoyens.

M. Baitas a également noté que le congrès a débattu de l’aspect organisationnel lié à la mise en œuvre du programme du parti à l’avenir, à travers la promotion de la communication et la politique de proximité, en étant toujours à l’écoute des citoyens.

L’autre membre du bureau politique du parti, Mohammed Seddiki a fait savoir que le gouvernement veille à la mise en œuvre des engagements contenus dans le programme gouvernemental, qui a fait l’objet d’un consensus entre toutes les composantes de l’Exécutif, dans l’optique de mettre une action conjointe pour mettre en œuvre les projets de développement.

Ce congrès auquel ont pris part le président du groupe du RNI à la Chambre des représentants, Mohamed Ghiat, le coordinateur régional du parti, Mohamed Lamine Hormatallah et le membre du bureau politique du parti, Marouane Chbaatou, est la première activité organisationnelle dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, après le congrès national du parti.

A l’issue de ce congrès, les membres du parti ont voté à l’unanimité en faveur de la désignation du coordinateur régional du parti, Mohamed Lamine Hormatallah, pour former le bureau régional du parti.