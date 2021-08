Covid-19: quatrième week-end de mobilisation en France contre le pass sanitaire

Des manifestations sont prévues dans plus de 150 villes françaises contre l’extension du pass sanitaire, pour le quatrième samedi consécutif, rapportent les médias locaux.

Des appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel de valider l’essentiel de la controversée Loi relative à la gestion de la crise sanitaire notamment le dispositif portant sur l’extension du pass sanitaire qui entre en vigueur lundi.

En effet, la validation par le Conseil constitutionnel de l’essentiel du texte de loi a exacerbé la fronde des opposants au pass sanitaire qui dénoncent “une atteinte à la liberté” et “une dictature sanitaire”.

Il s’agira du quatrième samedi de mobilisation depuis l’instauration, le 21 juillet, du pass sanitaire dans certains lieux de loisirs et de culture.

Les autorités qui s’attendent à une mobilisation plus importante que les week-ends précédents ont mobilisé un imposant dispositif sécuritaire notamment à Paris où 3.000 policiers et gendarmes seront déployés pour encadrer pas moins de quatre manifestations.

Dans le reste de l’Hexagone, une mobilisation importante est également attendue avec environ 140 manifestations à Bordeaux, Nice, ou encore Montpellier.

Le 31 juillet dernier, plus de 200.000 personnes, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, avaient défilé dans plusieurs villes de France, contre l’élargissement du dispositif et la vaccination obligatoire des soignants.

Les juges du Conseil constitutionnel avaient donné, jeudi, leur feu vert aux grandes lignes de la loi visant à étendre le pass sanitaire à de nouveaux lieux publics et à instaurer une obligation vaccinale pour les soignants.

Interrogé vendredi sur les manifestations anti-pass, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a distingué les personnes qui “doutent le plus sincèrement du monde” d'”une très petite minorité” qui est “dans une instrumentalisation politique de l’épidémie, du pass sanitaire, à des fins parfois électoralistes, médiatiques”, la jugeant “irresponsable”.

Selon une enquête Elabe pour Les Echos, Radio Classique et l’Institut Montaigne publiée le 4 août, 55% des Français sondés se disent disposés à présenter un pass sanitaire pour se rendre dans les cafés et restaurants et 63% pour embarquer dans un train ou dans un avion.

Par ailleurs, 20% des sondés disent “soutenir” le mouvement de contestation et 17% éprouver de la “sympathie” à son égard.