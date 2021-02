Covid-19 : allègement ou non des restrictions, les Français fixés sur leur sort dans 8 à 10 jours

Alors que de plus en plus de voix s’élèvent en France pour demander un allègement des restrictions imposées dans le contexte de la crise du Covid-19, et que la situation sanitaire globale commence à donner des signes d’amélioration, le Président Emmanuel Macron affirme “se donner 8 à 10 jours” avant d’envisager de renforcer ou relâcher les contraintes sanitaires.