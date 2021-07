Coronavirus : le Portugal enregistre le nombre le plus élevé de contaminations depuis février

Secoué depuis plusieurs semaines par une avancée inquiétante de coronavirus due au variant Delta, le Portugal a dépassé mercredi la barre des 4.000 nouveaux cas en 24 heures, selon le bilan des autorités sanitaires.

Le pays a enregistré 4.153 nouvelles contaminations, dont près de la moitié (1.928) dans la région de Lisbonne. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis le 10 février.

Avec un total de 734 personnes prises en charge par les hôpitaux mercredi, les hospitalisations ont légèrement baissé mais celles en soins intensifs ont progressé avec 171 malades au sein de ces unités, au plus haut depuis le 19 mars, selon la Direction générale de la santé (DGS).

Le variant Delta du coronavirus est le plus prédominant dans le pays. Selon le dernier rapport de l’Institut national de santé publique (Insa), la fréquence relative du variant d’abord identifié en Inde a atteint près de 90% pour la semaine terminée le 4 juillet.

Dans une tentative de contenir ce variant plus contagieux, le gouvernement a décidé la semaine dernière d’élargir l’usage du pass sanitaire, notamment pour loger dans un hôtel ou, le week-end, pour avoir accès à l’intérieur des restaurants dans les régions les plus touchées.

Les horaires de ces établissements ont été réduits et un couvre-feu nocturne, de 23H00 à 05H00, d’abord restreint aux 45 municipalités les plus touchées, s’applique désormais aux 60 communes avec le taux d’incidence le plus élevé.

Au Portugal, 60% de la population a déjà reçu une première injection et 42% est complètement vaccinée, selon les dernières données de la DGS.

Depuis le début de la pandémie, le Portugal a enregistré 17.182 morts et 916.559 cas d’après les autorités sanitaires.