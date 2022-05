Le Président sénégalais se rendra prochainement en Russie et en Ukraine pour parler de la crise “au nom de l’Afrique”

”Nous avons reçu mandat de l’Afrique, pour parler, pour nous déplacer à Kiev (Ukraine), demander au président Poutine, de créer les conditions pour permettre à l’Ukraine d’importer ses graines. Nous en avons besoin. Mais également, il faut qu’on puisse lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie pour qu’elle puisse commercer, pour nous approvisionner en fertilisants”, a indiqué le dirigeant sénégalais, à l’ouverture de la 54ème Conférence des ministres africains de l’Economie et des Finances (COM2022), au Centre international de conférences Abdou Diouf CICAD de Diamniadio, près de Dakar.

Le chef de l’Etat sénégalais a, à cette occasion, réitéré l’appel “pressant” du continent africain à la “désescalade” dans le conflit en Ukraine. Il a appelé à un cessez-le-feu et à une solution négociée “pour éviter le pire”. ’’Nous appelons à un cessez le feu unilatéral, à une solution négociée du confit pour éviter le pire’’, a-t-il lancé lors de cette conférence.

Selon le chef de l’Etat, l’Afrique est au ’’milieu d’un conflit, dans lequel elle ne peut rien faire’’.

’’Si le gaz russe est fermé (…), nous ne pouvons pas nous approvisionner en Ukraine, nous ne pouvons pas acheter de fertilisants pour l’Agriculture, nous allons faire quoi ?’’, a fait noter Macky Sall.

La 54-ème Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM2022), organisée sur le thème “Financement de la relance de l’Afrique: Atteindre de nouveaux horizons”, à l’initiative de la Commission africaine pour l’Afrique CEA, avait été ouverte mercredi dernier par une réunion d’experts (11-13 mai), ensuite ce lundi par la Conférence ministérielle de deux jours.

Des ministres et autres représentants des Etats membres de la CEA, du système des Nations Unies, des Organisations non gouvernementales, du Secteur privé ainsi que des partenaires au développement prennent part à cet événement qui rassemble près de 700 participants.

La délégation marocaine prenant part à cette 54è Conférence est présidée par l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, et comprend l’Ambassadeur du Roi au Sénégal, Hassan Naciri, ainsi que des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de l’Economie et des Finances.