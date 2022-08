Confirmation du renouvellement de la reconnaissance par l’État de l’Université Privée de Fès

Étant donné que l’UPF propose dans un contexte de diversification de son offre de formation, 39 filières accréditées avec des diplômes reconnus par l’État, et accueillera dès cette rentrée universitaire un nouveau-né dans son panel d’établissements, à savoir la “Faculté des sciences et techniques de santé de Fès” avec des formations répondant aux besoins avérés dans le domaine de la santé.

Ces formations concernent des Licences Professionnelles en “Sciences Infirmières Polyvalentes”, “Sciences Infirmières Anesthésie Réanimation”, “Technologies de Laboratoire Biomédical”, “Diététique et Nutrition” et “Psychologie Générale” et un Master en “Psychologie Clinique”.

En ce qui concerne l’offre de formation de la Faculté des Sciences de l’Ingénieur, et en plus des formations d’ingénieur d’État déjà existantes telles que le Génie Civil, le Génie des Énergies Renouvelables et Systèmes Énergétiques, les Systèmes Embarqués, …etc., ladite offre sera enrichie dès la rentrée prochaine, par une nouvelle filière d’ingénieur d’État en “Transformation Digitale”, et un master en «Data Science».

Concernant la Fès Business School, et en plus des diplômes des Écoles Nationales de Commerce et de Gestion (ENCG) en Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA), en Supply Chain Management (SCM), et d’autres filières et formations, l’offre de la Fès Business School sera étoffée par le lancement de trois Licences Professionnelles, Gestion Comptable et Fiscale, Management des Organisations, (option Gestion des Ressources Humaines) et Management des Organisations, (option Administration des Affaires), d’une Licence Fondamentale “Sciences Politiques et Juridiques” et d’un master “Management Hospitalier”.

Relativement aux métiers de l’Architecture, l’École Supérieure des Métiers de l’Architecture et du Bâtiment propose une panoplie de filières d’ingénieur d’État telles qu’Architecture d’Intérieur et Design, Architecture du Paysage et Urbanisme & Aménagement.