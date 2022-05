Conférence internationale de haut niveau sur les droits de l’homme et le terrorisme, les 10 et 11 mai à Malaga

La conférence sera précédée le 9 mai d’un atelier spécial de la société civile et d’une série d’événements parallèles consacrés à des thèmes étroitement liés au thème principal de la conférence.

Elle comprendra un segment de haut niveau le 10 mai, qui sera immédiatement suivi d’une réunion ministérielle de haut niveau avec des déclarations des ministres des affaires étrangères et des ministres chargés de la lutte contre le terrorisme des États membres.

Les cinq sessions de travail thématiques de la conférence porteront sur les domaines des droits de l’homme et l’État de droit, pierre angulaire d’une lutte efficace contre le terrorisme, de la protection des actions fondées sur des principes humanitaires, des victimes et des survivants d’actes de terrorisme, des efforts de la société civile pour prévenir et combattre le terrorisme et du rôle de l’architecture antiterroriste des Nations unies.

La conférence réunira des États membres, des entités du Pacte mondial de coordination de la lutte contre le terrorisme des Nations unies, des organisations internationales et régionales, des organisations de défense des droits de l’homme et de la société civile, des experts et d’autres parties prenantes pour un échange solide et pratique d’idées novatrices sur la manière de renforcer la cohésion sociale, renforcer la résilience et intégrer efficacement les droits de l’homme, l’égalité des sexes et l’État de droit dans la réponse de la communauté internationale au terrorisme et à l’extrémisme violent.

La conférence de Malaga fait suite au dialogue virtuel avec les partenaires des droits de l’homme et de la société civile sur la construction d’un meilleur paradigme pour prévenir et combattre le terrorisme, que le gouvernement du Royaume d’Espagne et l’UNOCT ont organisé les 25 et 26 mai 2021.