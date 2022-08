Compétitions sportives de handball en Tunisie : la FRMHB se retire, les clubs marocains n’y prendront pas part

“La FRMHB a décidé de se retirer et confirmé la non participation des clubs marocains à la 37è édition du championnat arabe des clubs champions de handball, prévue du 17 au 27 septembre en Tunisie, à laquelle devait prendre part le Widad Smara, en plus du championnat d’Afrique des clubs champions, qui aura lieu également en Tunisie du 28 septembre au 10 octobre prochain, une compétition qui devait être marquée par la participation du Raja Agadir”, indique un communiqué de la FRMHB.