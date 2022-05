Coalition anti-Daech: Victoria Nuland conduit la délégation américaine à la réunion de Marrakech

La sous-secrétaire d’Etat chargée des Affaires politiques, Victoria Nuland, conduit une délégation américaine de haut niveau à la réunion ministérielle de la Coalition mondiale anti-Daech qui se tient mercredi à Marrakech.

Mme Nuland prend part à ce conclave international “au nom du secrétaire d’État Antony J. Blinken”, a tenu à préciser la diplomatie américaine dans un communiqué publié mardi à Washington. Cette première réunion de la Coalition mondiale anti-Daech en Afrique se tient en effet à l’invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du chef de la diplomatie américaine.

M. Blinken a dû annuler tous ses déplacements après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière. Il tient depuis ses réunions sous format virtuel.

La délégation américaine comprend également la secrétaire adjointe par intérim chargée des Affaires du Proche-Orient, Yael Lempert. La réunion de Marrakech, qui connaîtra la participation des représentants de plus de 80 pays et organisations internationales, sera axée sur les défis imposés par le terrorisme sous toutes ses formes et le repositionnement de Daech en Afrique. L’accueil par le Maroc de cet événement international reflète la confiance dont jouit l’approche singulière mise en œuvre par le Royaume sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme.

Ce conclave confirme aussi la ferme détermination du Maroc à coordonner étroitement avec ses partenaires pour éradiquer la menace émanant de Daech, qui vise la sécurité et la stabilité régionales et ainsi lutter contre les sources du terrorisme et d’extrémisme sur le continent.