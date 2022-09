Chine : le séisme du Sichuan a fait 74 morts

Un total de 74 personnes ont été tuées, et 26 autres restent portées disparues suite au séisme qui a secoué lundi le district de Luding de la province chinoise du Sichuan (sud-ouest), ont indiqué mercredi les autorités locales. Plus de 2.700 militaires et personnel de police armée ont été dépêchés vers la province pour participer aux opérations de secours.

Le déploiement a permis d’évacuer plus de 3.951 personnes vers des endroits sûrs, sauver et soigner 270 survivants blessés, rapportent les médias. Les éléments de l’armée et de la police ont également restauré près de 3 km de routes endommagées, établi environ 1.000 tentes et transporté 293 tonnes de fournitures d’aide aux sinistrés.

Dans le cadre des efforts de réponse rapide et coordonnée, les membres de l’Armée et des forces de police armée ont déployé des drones pour la reconnaissance et des hélicoptères pour le transfert des blessés et le largage de fournitures, indiquent les médias.