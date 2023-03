Casablanca : le Technopark célèbre des femmes qui façonnent le changement

Cette rencontre était l’occasion de découvrir les parcours exceptionnels de ces femmes inspirantes qui œuvrent activement dans des actions concrètes pour un développement prospère inclusif et durable.

Hajar Mousannif, experte internationale en intelligence artificielle (Prix de l’UNESCO “Women in Science”), Laila Berchane, fondatrice de l’association LOOP For Science & Technology et de Robots & More, Nadia Ben Bahtane, fondatrice de Pink Wave et une des “Most Adventurous Open Water Women”, Fatima Atif, Arbitre de basket-ball, championnats nationaux, Majda Brabije, championne internationale et arbitre des sports de cerveau (Lecture Rapide et Mind Mapping) et Rachida Elbergui, fondatrice de la coopérative Angouane et lauréate du Prix Tamayuz ont été les invitées à l’honneur de cette conférence.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, la directrice générale du Tecnopark, Lamiae Benmakhlouf a indiqué que le Technopark en tant qu’incubateur et accélérateur de start-ups technologiques encourage l’entrepreneuriat dans le digital et encourage particulièrement l’entrepreneuriat féminin. Le taux d’entrepreneuriat féminin reste certes très faible au Maroc, a-t-elle déploré, soulignant que le Technopark œuvre dans ce sens à booster les compétences féminines et à initier une série d’ateliers, d’événements qui peuvent les aider à améliorer leurs compétences en leadership, en management mais aussi dans l’aspect création d’entreprises.

Le Maroc, a rappelé Mme Benmakhlouf, s’est doté d’un Nouveau modèle de développement avec des objectifs très ambitieux s’appuyant sur la contribution effective de la femme marocaine dans le développement économique et social du Royaume, citant l’objectif d’atteindre un taux d’activité des femmes de 45% à l’horizon 2035. Le but est aussi d’atteindre un taux 35% de femmes dans des postes de décision, contre une moyenne de 8% actuellement, a-t-elle ajouté.

Le Technopark propose un ensemble d’initiatives pour promouvoir et accompagner les femmes marocaines dans leur parcours entrepreneurial. Pour la 13ème édition de la Journée Internationale des Droits des Femmes au Technopark, le Technopark met à l’honneur la femme marocaine en choisissant pour axe “Women in Action : Le Technopark célèbre et encourage l’entrepreneuriat féminin”.

Du 1er au 20 mars, tous les sites du Technopark (Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir) proposent une programmation riche en formations, coachings personnalisés, ateliers et talks d’inspiration, ainsi que d’autres activités visant à encourager et à soutenir l’entrepreneuriat féminin.

L’année précédente, rappelons-le, le Technopark a organisé une édition mémorable qui a duré 30 jours, 50 intervenants et experts, 55 workshops et ateliers, 40 exposants au souk solidaire, au profit de 1.000 bénéficiaires.