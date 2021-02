Canada/USA: Première rencontre bilatérale entre Trudeau et Biden mardi

«Au cours de cette rencontre, le premier ministre Trudeau et le président Biden mettront de l’avant des priorités communes et uniront leurs efforts pour mettre fin à la pandémie mondiale de COVID-19», indique un communiqué du cabinet du chef de l’exécutif canadien publié samedi.

Les deux dirigeants se pencheront également sur des sujets portant sur la relance économique, de la création d’emplois et les changements climatiques.

Les discussions porteront aussi sur le maintien des chaînes d’approvisionnement et les relations bilatérales dans le secteur de l’énergie, précise-t-on.

«Le Canada et les États-Unis entretiennent l’une des amitiés les plus solides et les plus profondes entre deux pays. Cette amitié repose sur des valeurs communes, des liens étroits entre nos gens et un espace géographique qui nous rapproche», a déclaré M. Trudeau.