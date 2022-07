CAN féminine (finale) : l’Afrique du Sud remporte le titre en battant le Maroc (2-1)

Les Sud-africaines se sont imposées grâce à un doublé de Hildah Magaia (63è, 71è), alors que Rosella Ayane a réduit l’écart pour l’équipe nationale à la 80è minute.

Dès l’entame de la rencontre, les Lionnes de l’Atlas ont montré leur ambition en menant des incursions dans le camp de l’Afrique du Sud.

Les deux formations ont disputé un début de rencontre ouvert et équilibré pour tenter d’ouvrir le score et surprendre le camp adverse avec un but précoce.

L’Afrique du Sud s’est montrée plus agressive avec deux occasions déjouées par la gardienne Khadija Er-Rmichi.

Une passe de Nahla Ennakach vers Fatima Tagnaout qui a fait une passe en retrait vers Rosella Ayane a failli changer le cours de cette première période si la joueuse de Tottenham avait transformé cette occasion en but.

La pression exercée sur la défense marocaine a changé de camp vers la fin de la première mi-temps avec un jeu plus dynamique et ouvert des protégées de Reynald Pedros.

Au retour des vestiaires, les sud-africaines ont poursuivi leur pression sur la défense marocaine qui a cédé suite à une contre-attaque, donnant l’avantage aux Banyana Banyana par le biais de Hildah Magaia (63 e ) servie par Jermaine Seoposenwe.

Les Lionnes de l’Atlas ont encaissé un deuxième but inscrit par la même Hildah Magaia (71 e ) suite à une faute de couverture de la défense marocaine.

Rosella Ayane, brillamment servie par Fatima Tagnaout, a redonné de l’espoir aux Lionnes de l’Atlas et a boosté leur détermination grâce à son but survenu à la 80 e minute.

Les Lionnes de l’Atlas ont dominé la fin du match pour tenter de revenir au score, notamment avec les incursions de Rosella Ayane qui a menacé à plusieurs reprises le filet de la gardienne Andile Dlamini.

Malgré leur défaite, les protégées de Reynald Pedros ont signé un parcours exceptionnel lors de cette CAN féminine organisée au Maroc et ont décroché pour la première fois de l’histoire leur billet pour la Coupe du monde 2023, co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

A l’issue du match, la capitaine des Lionnes de l’Atlas, Ghizlane Chebbak a remporté le prix de la meilleure joueuse de la CAN féminine, tandis que l’Afrique du Sud a été désignée meilleure équipe de l’année.

En demi-finale, le Maroc avait éliminé le Nigéria, onze fois champion d’Afrique, alors que l’Afrique du Sud avait décroché son billet aux dépens de la Zambie.