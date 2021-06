Biden promet à Ashraf Ghani un partenariat “soutenu” avec l’Afghanistan

Le président américain, Joe Biden, a assuré vendredi son homologue afghan, Ashraf Ghani, que les États-Unis entendent maintenir un partenariat «soutenu » avec l’Afghanistan après le retrait des troupes internationales qui suscite de vives inquiétudes sur l’avenir du pays.

“Le partenariat entre l’Afghanistan et les États-Unis ne se termine pas. Il va être soutenu”, a déclaré M. Biden au cours d’une réunion avec M. Ghani à la Maison Blanche. Washington avait fixé le retrait des forces américaines de ce pays au plus tard le 11 septembre mais devrait le compléter beaucoup plus tôt.

Selon l’Associated Press, ce retrait sera finalisé durant les deux prochaines semaines, faisant craindre une résurgence des violences. Seulement 650 soldats devraient être maintenus dans le pays pour assurer la sécurité des diplomates américains sur place, indique-t-on. L’administration Biden a annoncé cette semaine prévoir l’évacuation de milliers d’Afghans qui collaborent avec l’armée américaine et qui pourraient désormais être la cible des talibans.