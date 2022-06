Biden participera aux sommets du G7 et de l’OTAN en Allemagne et en Espagne

Le président américain, Joe Biden prendra part aux prochains sommets du G7 et de l’OTAN prévus fin juin courant respectivement en Allemagne et en Espagne, a annoncé mercredi la Maison Blanche.

M. Biden se rendra à Schloss Elmau, sud de l’Allemagne, le 25 juin pour assister au Sommet des dirigeants du G7 qui permettra aux dirigeants des sept pays les plus industrialisés de discuter “d’une série de questions mondiales les plus urgentes”, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche dans un communiqué, citant outre “le soutien indéfectible” à l’Ukraine, “la résilience économique et démocratique, la lutte contre la crise climatique, les infrastructures de développement, la sécurité sanitaire mondiale et la crise alimentaire et énergétique provoquée par la guerre d’agression de la Russie”. Le président américain se rendra ensuite à Madrid le 28 juin pour le sommet de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

“Les dirigeants alliés adopteront un nouveau concept stratégique pour guider la transformation de l’OTAN au cours de la prochaine décennie”, a relevé la même source fait état “du renforcement de la dissuasion et de la défense à la consolidation de la résilience face aux menaces transnationales, y compris cyber et climatiques, à l’approfondissement des partenariats avec des partenaires démocratiques en Europe et en Asie afin de renforcer un ordre international fondé sur les règles”.