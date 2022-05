Barid Al-Maghrib signe des protocoles de coopération avec la Poste Tunisienne et la Poste de Mauritanie

“Ces accords témoignent des liens historiques, fraternels et étroits unissant le Royaume du Maroc et ces pays frères et amis de notre région. Ils font écho également aux efforts entrepris, depuis plusieurs années, pour l’essor du secteur postal africain et le raffermissement de la coopération sud-sud”, affirme le Groupe dans un communiqué.

Dans le cadre de ses deux accords, Barid Al-Maghrib convient avec ses deux partenaires de conjuguer les efforts pour identifier et mettre en œuvre les meilleures solutions destinées à consolider leurs relations stratégiques dans différents axes de coopération touchant au secteur postal, fait savoir la même source.

Il s’agit, entre autres, de développer de nouveaux services, de partager l’expertise et le savoir-faire, en l’occurrence, en matière des services financiers, de poste numérique, de service de distribution ainsi que de service courrier express international (EMS).

Au-delà des accords bilatéraux, Barid Al-Maghrib s’emploie à renforcer et améliorer sa coopération avec ses partenaires en prenant part activement aux différentes manifestations et chantiers initiés par les organisations dont il est membre, notamment l’UPU ainsi que l’Union Panafricaine des Postes (UPAP), la Commission Arabe Permanente des Postes (CAPP) et l’Union Postale pour la Méditerranée (PUMed). Le Groupe sert également d’appui aux activités techniques de ces organisations au profit d’autres pays, notamment africains, où il effectue régulièrement des missions d’assistance et de formation.