Bachar al-Assad à Alep, première visite depuis 2011

Deuxième ville de Syrie et capitale économique, Alep a été dès 2012 le théâtre d’affrontements meurtriers entre l’armée du régime d’une part et les groupes rebelles et le groupe Etat islamique (EI) d’autre part.

Les forces gouvernementales ont pu récupérer la ville en 2016, soutenues par les forces alliées russes. M. Assad et sa famille “se sont rendus dans la mosquée historique des Omeyyades d’Alep (…) et se sont promenés dans les souks de la vieille ville qui ont ouvert à l’occasion de l’Aïd al-Adha”, a indiqué la présidence syrienne dans un message diffusé sur Telegram.

Plus tôt dans la journée, le président syrien s’était rendu à la centrale électrique d’Alep et avait assisté à la réouverture d’une station de pompage d’eau, deux infrastructures qui avaient été détruites lors des combats. “La province d’Alep a davantage souffert que les autres provinces”, a déclaré al-Assad, cité dans le message de la Présidence, ajoutant qu'”aucune grande ville n’a autant souffert qu’Alep, au niveau de l’eau, de l’électricité, des services, des obus, des destructions et du terrorisme”.

Il s’agit du premier déplacement d’Assad à Alep depuis le début de la révolution de 2011 qui a fait environ 500.000 morts et des millions de déplacés.