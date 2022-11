Attentat d’Istanbul : mise en place d’une cellule de crise pour suivre la situation des Marocains sur place

Le ministère précise, dans un Tweet, que la cellule de crise peut être jointe aux numéros suivants :

+905352067735, depuis la Turquie.

Ou aux: 0537676350 ; 0537676353 ; 0537676251.

Le ministère appelle également les citoyens marocains à Istanbul à faire preuve de la plus grande prudence et à se conformer aux instructions émises par les autorités turques.

L’attentat qui a visé le cœur battant d’Istanbul, principale ville et capitale économique de la Turquie, a fait au moins six morts et des dizaines de blessés dans l’artère commerçante très fréquentée d’Istiklal, selon un dernier bilan des autorités turques.