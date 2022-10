Antonio Guterres confirme l’absence de tout statut du “polisario” auprès de l’ONU

Dans son rapport, M. Guterres se réfère, à deux reprises, au “représentant du polisario à New York” et nullement à un soi-disant “représentant auprès des Nations Unies”.

Le rapport de l’ONU démontre clairement que ni ce groupe armé, ni ses “représentants” ne jouissent d’un quelconque statut ou d’une “représentation à l’ONU”, qui regroupe exclusivement les États membres souverains, et non les groupes séparatistes armés liés au terrorisme.

Le rapport du Secrétaire général met à nu l’usurpation, l’usage de faux et de fraude utilisés par ce groupe séparatiste armé et son pseudo représentant à New York qui prétend fallacieusement jouir d’un statut que l’Organisation des Nations Unies ne lui a jamais reconnu. Il a révélé, une nouvelle fois, que le mensonge et l’affabulation sont la marque de fabrique de cette création de l’Algérie.