Allemagne: privé de gaz russe, Uniper évoque des pertes de “dizaines de millions” d’euros par jour

Uniper, qui était avant la guerre en Ukraine le premier client du géant gazier russe Gazprom, “pourrait perdre jusqu’à dix milliards d’euros” d’ici “la fin de l’année” si rien n’est fait, a averti M. Maubach.

Pour sortir de l’impasse, la mastodonte a déposé vendredi une requête pour bénéficier d’un plan de sauvetage de la part des pouvoirs publics. Celui-ci devrait inclure une nouvelle ligne de crédit auprès de la banque publique KFW et une “prise de participation” de l’Etat, selon l’entreprise qui n’a pas fourni de précisions sur le budget ni l’échéance de l’aide escomptée. Des pourparlers sont engagés depuis la semaine dernière avec les ministères dans ce sens.

Nous choisirons les options les meilleures et les plus avantageuses pour l’Allemagne, pour les consommateurs et les contribuables allemands”, a affirmé vendredi le ministre de l’Economie Robert Habeck. La coalition au pouvoir d’Olaf Scholz a adopté cette semaine une législation d’urgence pour le sauvetage des opérateurs énergétiques.

Mi-juin, Gazprom a réduit de 60% les livraisons de gaz vers l’Allemagne, via son gazoduc Nord Stream. Berlin a dénoncé une décision “politique”.