Aguila Salah détaille à Rabat les derniers développements de la situation en Libye

Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des Représentants, M. Habib El Malki, le responsable libyen a souligné l’importance de la tenue des échéances électorales à la date prévue et de l’assignation des postes souverains, faisant part de l’adhésion de la Chambre des Représentants libyenne aux efforts onusiens visant le règlement de la crise libyenne.

A cette occasion, M. Salah a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Maroc, Roi, Peuple, gouvernement et parlement, pour son soutien sincère au peuple libyen, tout en saluant le rôle de SM le Roi Mohammed VI dans la réussite des parties libyennes à parvenir à un consensus pour le règlement de la question libyenne et l’édification d’un État unifié, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Il a également réitéré l’attachement des Libyens aux conclusions de l’Accord de Bouznika, notamment en ce qui concerne les postes de souveraineté.

De son côté, M. El Malki a indiqué que le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, restera à la disposition du peuple libyen frère et à ses côtés, avec son expertise, ses compétences et ses moyens, ajoutant que le Royaume soutiendra et accompagnera les Libyens jusqu’à la concrétisation de toutes les conclusions du dialogue politique inter-libyen.

Et de mettre en avant le rôle de soutien neutre et impartial du Maroc, sous la conduite de SM le Roi, pour baliser la voie, construire des ponts et converger les vues et les volontés entre les différentes composantes du peuple libyen, passant en revue les principales étapes ayant marqué le dialogue inter-libyen accueilli par le Maroc à Skhirat, Bouznika, Rabat et Tanger.

Cette rencontre, la 7è du genre depuis 2017, s’inscrit dans le cadre de l’échange des points de vue et de la concertation continue au service du dossier libyen et de la réalisation des aspirations du peuple libyen à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à l’édification de l’État civil et moderne, sur une base constitutionnelle, démocratique et nationale solide.