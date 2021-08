Afghanistan: la coopération avec un futur gouvernement sera conditionnée au respect des droits fondamentaux de tous les Afghans (UE)

“La coopération avec tout futur gouvernement afghan sera conditionnée à un règlement pacifique et inclusif (du conflit) et au respect des droits fondamentaux de tous les Afghans, y compris les femmes, les jeunes et les personnes appartenant à des minorités”, a indiqué M. Borrell dans une déclaration, à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE sur la situation en Afghanistan.

“Le pays se trouve à la croisée des chemins après des décennies de conflit. Le bien-être et la sécurité de ses citoyens, les acquis politiques et en matière de droits humains, ainsi que la sécurité régionale et internationale sont en jeu”, a-t-il insisté.

L’UE, a-t-il ajouté, appelle toutes les parties en Afghanistan à respecter tous les engagements pris en vue de parvenir à une solution politique inclusive, globale et durable au conflit. “La protection et la promotion de tous les droits humains, en particulier ceux des femmes et des filles, doivent faire partie intégrante de ces efforts et les femmes doivent être soutenues et capables de contribuer pleinement à ce processus”, a plaidé le chef de la diplomatie de l’UE.

Appelant à la cessation immédiate de la violence, au rétablissement de la sécurité et de l’ordre civil ainsi qu’à la protection des civils dans tout l’Afghanistan, M. Borrell a également fait part de la préoccupation de l’UE au sujet d’informations faisant état de graves violations et abus des droits de l’homme dans le pays.

Il a ainsi exhorté les talibans à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.

Le chef de la diplomatie de l’UE a par ailleurs souligné l’importance capitale de la sûreté et de la sécurité de tous les ressortissants européens en Afghanistan, ainsi que du personnel local travaillant pour l’UE ou les États membres, affirmant que tous les efforts possibles sont déployés pour assurer leur sécurité, notamment par l’évacuation continue du personnel et de leurs familles dans le besoin.

Et d’ajouter que l’Union européenne accordera également une attention “particulière” aux Afghans dont la sécurité pourrait être menacée en raison de leur engagement “en faveur de nos valeurs communes”.

M. Borrell a de même assuré que l’UE continuera de fournir une assistance fondée sur les besoins au peuple afghan, appelant tous les acteurs à permettre un accès sûr et sans entrave de l’aide humanitaire aux femmes, aux hommes et aux enfants afghans dans le besoin, y compris aux personnes déplacées à l’intérieur du pays.